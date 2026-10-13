У Львові на Стрийській виконують ремонт за рахунок підрядника: що відомо про роботи

У Львові на вулиці Стрийській 14 і 15 жовтня почнуться ремонтні роботи на ділянці між вулицями Наукова та Вернадського. Усі витрати на відновлення дорожнього покриття візьме на себе підрядник — міський бюджет не передбачатиме фінансування.

За інформацією пресслужби Львівської міськради, ремонт виконуватиме ТОВ «Онур» у межах гарантійних зобов’язань. Компанія усуне пошкодження на двох крайніх смугах руху, де через час утворилася колійність.

Франківська районна адміністрація уточнила, що додаткових коштів із міського бюджету не знадобиться. Роботи проводитимуть поетапно, обробляючи окремі ділянки — повного перекриття вулиці для автомобілів не планують.

Під час ремонту рух буде частково обмежений на крайніх смугах. Також зміняться маршрути тролейбусів в цьому районі на тимчасовий період.

Влада закликає водіїв враховувати обмеження на дорозі, а пасажирів громадського транспорту — звернути увагу на тимчасові зміни у роботі тролейбусів.