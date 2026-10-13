Російський дрон поцілив у житлові квартали неподалік Львова

Жертв та поранених не зафіксували.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький офіційно повідомив про подію у своєму Фейсбук.

Вночі 13 жовтня Львівщину двічі накрила повітряна тривога через атаки російських безпілотників. У місті було чути вибухи, і діяла система протиповітряної оборони.

У місті Муроване внаслідок падіння одного з дронів спалахнули пожежі в трьох приватних будинках.

Козицький уточнив: “Під час першої повітряної тривоги у Львові працювала ППО. На одній із вулиць знайшли уламки ворожого безпілотника.

Також, за найновішою інформацією, в Мурованому під час цієї повітряної тривоги три житлові будинки загорілися після удару безпілотника. На щастя, ніхто не постраждав.

Під час другої тривоги ворожі безпілотники у повітряному просторі Львівської області не з’являлись”, – додав він.

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Нагадаємо, що вночі 13 вересня російські дрони влучили у школу та житловий будинок у Стрию.

Атака на Львів 30 липня спричинила пошкодження понад 20 житлових будинків, ліцею та дитячого садочка на вулицях Виговського та Патона. Внаслідок цієї атаки загинула одна людина.