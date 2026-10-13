Керівниця департаменту житлово-комунального господарства Львова у вересні отримала премію в розмірі 65 тисяч

У вересні директорка департаменту житлово-комунального господарства Львова Оксана Пригода отримала зарплату у 89 тисяч гривень.

Львівська міська рада підтвердила інформацію про нарахування зарплати посадовій особі в офіційній відповіді на запит.

У вересні цього року Оксані Пригоді нарахували загалом 89 416,29 грн. Ця сума складається з кількох складових:

посадовий оклад – 13 450 грн;

доплата за ранг – 500 грн;

надбавка за вислугу років – 2 092,50 грн;

надбавка за високі досягнення у праці – 8 021,25 грн;

премія – 65 212,76 грн;

індексація – 139,78 грн.

Після сплати податків і внесків, що склали 29 765,74 грн, чистий дохід посадовиці становив 59 650,55 грн.

Для порівняння, попереднього місяця їй нарахували близько 89 тисяч гривень зарплати.

Варто зазначити, що Оксану Пригоду призначили директоркою департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради у квітні 2025 року.

До цього вона керувала Франківською районною адміністрацією з березня 2065 року, а з квітня 2023 року — Личаківською районною адміністрацією.

Раніше, протягом чотирьох років, Оксана Пригода працювала заступницею голови Личаківської районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства.