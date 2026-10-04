За добу на Львівщині зафіксували 14 пожеж, майже половина з них у природних екосистемах

За минулу добу у Львівській області зафіксували 14 пожеж, половина з яких виникла в природних екосистемах. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння і змогли врятувати три будівлі та дві тонни сіна від знищення вогнем. За інформацією ДСНС, постраждалих серед людей немає.

Рятувальники наголошують, що навіть незначна необережність може призвести до масштабної пожежі. Особливо небезпечним є спалювання сухої трави та рослинності, а також залишення відкритого вогню без контролю.

Співробітники ДСНС звертаються до мешканців області з проханням суворо дотримуватися встановлених правил пожежної безпеки. Вони застерігають від провокування пожеж у природних зонах. Підрозділи працюють цілодобово, проте наголошують: найкращий результат — це запобігти пожежі ще на початковому етапі.