У Львові на низці вулиць заборонять паркування та створять пішохідні простори

У Львові внесуть зміни в організацію дорожнього руху на кількох вулицях міста.

З інформацією від управління безпеки та вуличної інфраструктури Львівської міської ради стало відомо, що комісія з безпеки дорожнього руху ухвалила рішення від 1 жовтня про впровадження нових правил руху і паркування.

До кінця цього року зміни стосуватимуться таких вулиць: Пасічної, Пантелеймона Куліша, Наукової, Чернігівської, Манастирського у Львові, а також вулиці Львівської у Брюховичах.

На вулиці Пасічній, біля Поля почесних поховань, впорядкують паркування. Водії, які не відвідують кладовище, часто залишають тут машини, що ускладнює рух під час похоронних процесій. Для забезпечення під’їзду автомобілів учасників процесії та автобусів встановлять знак “Зупинка заборонена”. Він діятиме з 08:00 до 14:00, проте заборона не стосуватиметься автобусів. Встановлення має відбутися до 15 листопада.

На Пантелеймона Куліша, 23 створять пішохідну зону. Там сторонні водії паркують авто між будинками, що заважає пішоходам. Для цього встановлять знаки “Рух заборонено” та “Пішохідна зона”. Цю зміну планують реалізувати до 1 грудня.

У Брюховичах на Львівській, 27-33 одна зі смуг регулярно перекривається припаркованими авто, що ускладнює зустрічний роз’їзд, особливо при виїзді з бічної вулиці. Тож тут встановлять знаки “Зупинку заборонено” з обох сторін на проблемній ділянці. Виконати це планують до 15 листопада.

На Науковій, 13-15 припарковані авто заважають заїзду сміттєвозів і вивезенню сміття, особливо вранці та ввечері. Через нестачу місця водіям сміттєвозів доводиться виїжджати на тротуар, що небезпечно. На прохання мешканців встановлять знаки “Зупинку заборонено” біля контейнерного майданчика та на заїзді до нього. Це зроблять до 1 грудня.

Вулиця Чернігівська, 21 стане житловою зоною. Після завершення розробки скверу поруч із реабілітаційним центром “Незламні”, комісія підтримала поширення житлової зони до перехрестя з вул. Пекарською. Відповідні дорожні знаки встановлять на початку заїзду до зони. Терміни реалізації — до 1 грудня.

На Манастирського, 2, що веде до школи № 84, змонтують засоби заспокоєння руху поблизу існуючого пішохідного переходу. Там останнім часом фіксують перевищення швидкості. Цю міру впровадять до 31 грудня.

Додатково, з 7 вересня у Львові змінили напрямок руху на вулицях Сковороди та Кармалюка. Зокрема, на Кармалюка рух скерували від Личаківської до вулиці Руфа, а на Сковороди — у зворотному напрямку, з Руфа до Личаківської.