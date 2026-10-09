У Львівській області виставлено на продаж шість земельних ділянок
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У Львівській області виставлено на продаж шість земельних ділянок

Марко Лук'яненко

Земельні Торги

Електронні аукціони з продажу прав оренди земель сільськогосподарського призначення комунальної власності відбудуться 15 жовтня.

Ділянки, які виставлені на торги, розташовані у Миколаївській територіальній громаді Стрийського району, поза межами населених пунктів. Вони призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

  • Площа: 18,97 га. Стартова річна плата – 80 367,84 грн. Деталі за посиланням.
  • Площа: 0,91 га. Стартова річна плата – 4 016,51 грн. Деталі за посиланням.
  • Площа: 12,21 га. Стартова річна плата – 24 127,79 грн. Деталі за посиланням.
  • Площа: 11,08 га. Стартова річна плата – 18 003,96 грн. Деталі за посиланням.
  • Площа: 5,94 га. Стартова річна плата – 12 382,05 грн. Деталі за посиланням.
  • Площа: 2,25 га. Стартова річна плата – 9 150,57 грн. Деталі за посиланням.

«Однією з переваг земельних аукціонів є те, що організатор торгів самостійно виконує всі процедури формування ділянки та її державної реєстрації до початку аукціону», – повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації Людмила Гончаренко.

Прийом цінових пропозицій триватиме до 20:00 14 жовтня.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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