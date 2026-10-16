У Львові на фасадах житлових будинків, шкіл і ліцеїв з’являться більше десяти меморіальних дошок на честь бійців ЗСУ
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У Львові на фасадах житлових будинків, шкіл і ліцеїв з’являться більше десяти меморіальних дошок на честь бійців ЗСУ

Марко Лук'яненко

Виконком затвердив встановлення меморіальних таблиць одинадцятьом військовослужбовцям, які загинули під час російсько-української війни.

16 жовтня виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про розміщення 11 меморіальних таблиць на честь загиблих захисників України. Ініціатори хочуть розмістити їх на фасадах житлових будинків, шкіл і ліцеїв у межах Львівської громади, дотримуючись єдиного зразка оформлення.

Зокрема, меморіали встановлять за такими адресами:

  • Мар’яну Бегею – на вулиці Миколи Хвильового, 16, на будівлі школи № 54;
  • Володимиру Борущаку – у селі Рясне-Руське, на вулиці Науковій, 2, на будівлі Рясне-Руського ліцею;
  • Олегу Брилевському – на вулиці Хотинській, 6, на фасаді Львівського художнього ліцею при Львівській національній академії мистецтв;
  • Олегу Гавану – у селі Рясне-Руське, на вулиці Науковій, 2, також на будівлі Рясне-Руського ліцею;
  • Ігорю Дашковичу – у селі Рясне-Руське, на вулиці Науковій, 2, на будівлі цього ж ліцею;
  • Богдану Дробчаку – на вулиці Варшавській, 58, на будівлі школи І–ІІІ ступенів № 91;
  • Тарасу Дучаку – на вулиці Анатолія Кос-Анатольського, 10, на фасаді ліцею № 93;
  • Юрію Дутці – на тій же вулиці Варшавській, 58, на будівлі школи № 91;
  • Антону Краєвському – на вулиці Євгена Дзиндри, 1, на будівлі житлово-будівельного кооперативу “Маяк”;
  • Дмитру Митюку – на вулиці Хотинській, 6, у Львівському художньому ліцеї при Львівській національній академії мистецтв;
  • Павлу Ференчаку – також на вулиці Хотинській, 6, у Львівському художньому ліцеї.

Раніше, 20 жовтня 2023 року, виконком вже затвердив дизайн та порядок встановлення меморіальних таблиць для вшанування загиблих воїнів.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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