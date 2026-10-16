У Львівському палаці мистецтв вшанували 100-річчя від дня народження Віри Вовк на вечорі пам’яті

У Львівському Палаці Мистецтв відбувся вечір пам’яті Віри Вовк з нагоди 100-річчя від дня її народження

До слова, 2026 рік на Львівщині проголосили роком Віри Вовк.

15 жовтня у Львівському палаці мистецтв провели вечір пам’яті видатної української письменниці, перекладачки та літературознавиці Віри Вовк. Захід присвятили 100-річчю від дня її народження.

Ця подія об’єднала літературознавців, діячів культури та поціновувачів української слова, які вшанували її творчість. Віра Вовк була членкинею легендарної «Нью-Йоркської групи» та зробила значний внесок у розвиток поезії, драматургії і художнього перекладу. Її діяльність стала важливою ланкою між Україною та українською діаспорою, насамперед у Бразилії, де письменниця довго жила.

Оголошення 2026 року роком Віри Вовк на Львівщині створює платформу для проведення культурно-мистецьких і просвітницьких заходів. Вони спрямовані на глибше розуміння її творчості та популяризацію її спадщини в регіоні.

Заступник голови Львівської обладміністрації Іван Собко наголосив: «Віра Вовк є прикладом неустанної праці задля розвитку української культури. Навіть перебуваючи далеко від рідної землі, вона писала нові твори, знайомила всесвіт із нашою літературою і підтримувала зв’язок із Україною. Сьогодні наше завдання — зберегти цю пам’ять і знайомити молоді покоління з її творчістю».