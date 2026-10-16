Львів запрошує на зустрічі з захисниками Луганського аеропорту та унікальну тематичну виставку

У Львові проведуть екскурсії, присвячені обороні Луганського аеропорту. Гідами виступлять Анастасія Глотова — співавторка виставки й книги-хроніки «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту» — та учасники тих подій.

Під час заходу відвідувачі дізнаються про ключові етапи та поворотні моменти оборони аеропорту. Говоритимуть про побут і умови щоденного життя українських військових в оточенні. Особливу увагу приділять їхній взаємній підтримці та побутовим викликам. Окремо розкажуть про роль луганських волонтерів і місцевих мешканців у допомозі захисникам. Згадають Луганський Майдан і події, що передували окупації міста, щоб показати витоки опору на Луганщині.

Екскурсії відбудуться 17 жовтня (субота) та 30 жовтня (п’ятниця) починаючи з 16:00. Місце зустрічі — Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору», що розташований за адресою проспект Чорновола, 45г. Тривалість заходу — близько двох годин.

Вхід на екскурсії безкоштовний, але обов’язкова попередня реєстрація. Для запису потрібно зателефонувати Анастасії Глотовій за номером 066 530 25 37, доступні всі месенджери.