У Львові листя збирають у багаторазові мішки, а частину залишають у парках для підтримки екосистеми

У Львові комунальні служби запроваджують екологічний метод прибирання опалого листя в міських парках за допомогою багаторазових мішків. Ці мішки використовують протягом всього осіннього сезону, що значно знижує потребу у одноразовій пластиковій тарі, роблячи процес прибирання більш екологічним і раціональним.

Водночас управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради наголошує, що не все листя слід прибирати. Листя, що залишається під деревами і кущами, виконує важливу природну функцію мульчі. Воно допомагає утримувати вологу в ґрунті, захищає кореневу систему рослин і розкладаючись, постачає землю необхідними поживними речовинами. Крім цього, опале листя служить притулком для комах у зимовий період.

Варто зазначити, що у Львові вже діє станція компостування, куди можна приносити зібране листя. Жителів міста, об’єднання співвласників, житлово-експлуатаційні контори і всі, хто доглядає прибудинкові території, закликають не викидати листя до контейнерів із змішаними відходами. Натомість його варто віддавати на станцію компостування, щоб переробити на корисну органічну сировину. Такий підхід повертає органічні відходи в природний цикл і зменшує навантаження на міські сміттєві полігони.

Перша станція компостування у Львові працює за адресою вулиця Пластова, 13. Мешканці можуть приносити харчові та садові органічні відходи з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00. Серед приймають матеріалів гілки після обрізки дерев, опале листя та скошену траву.

Минулорічна статистика роботи станції вражає: вона переробила близько 8 500 тонн органічних відходів і виготовила 1 355 тонн компосту. Цей компост використовують для збагачення ґрунту під час висадки дерев, кущів, а також у навчальних закладах і на міських квітниках.