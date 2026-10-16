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У Львові літні майданчики залишаться відкритими до кінця листопада, подовжуючи сезон на місяць

Марко Лук'яненко

У Львові продовжили термін роботи літніх майданчиків на місяць — до кінця листопада. Це рішення ухвалила міська влада, щоб підтримати заклади громадського харчування у нестандартному осінньому сезоні.

Начальник управління формування середовища департаменту архітектури та просторового розвитку Львова Михайло Шевченко пояснив, що продовження роботи майданчиків стало можливим завдяки систематичним зверненням підприємців. Вони наголошували на дружніх для роботи погодних умовах восени, адже традиційно сезон закривають раніше.

«Щороку отримуємо численні запити від підприємців з проханням дати змогу працювати довше. Беручи до уваги кліматичні умови та досвід попередніх років, ми погодили продовження терміну роботи літніх майданчиків ще на місяць — до кінця листопада», — розповів Шевченко.

Також варто відзначити, що саме літні майданчики суттєво поповнюють міський бюджет. Згідно з інформацією департаменту економічного розвитку Львівської міської ради, у цьому році до державної казни від їх діяльності надійшло 10 мільйонів гривень.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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