У Львівській області провели дискусію щодо механізмів підтримки жінок-підприємців в аграрному секторі

На Львівщині провели зустріч, присвячену підтримці жіночого підприємництва в аграрній сфері.

У заході взяли участь близько 20 активних жінок із населених пунктів Львівської міської територіальної громади. Вони працюють у сільському господарстві, освіті та інших сферах, активно долучаються до розвитку місцевих громад і сприяють їхньому зростанню.

15 жовтня, з нагоди Міжнародного дня сільських жінок, відбулася зустріч, де обговорювали роль жінок у розвитку сільських територій. Її темою стала підтримка ініціатив та можливості для реалізації власних ідей, зокрема у аграрній сфері.

Захід організували на базі Благодійної організації «Львівська аграрна дорадча служба» (ЛАДС) за співпраці з Львівською міською радою.

Із вітальним словом до присутніх звернулися директор ЛАДС Іван Паньків та заступниця директора департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Тетяна Борушок. Вони подякували жінкам за їхню наполегливу працю, громадську активність, стійкість і вагомий внесок у розвиток громади.

Учасниці обговорили нагальні питання підтримки жіночих ініціатив, можливості професійного зростання, а також започаткування та розширення власного бізнесу. Багато уваги приділили ролі територіальних громад у створенні сприятливих умов для самореалізації жінок.

Окремий акцент зробили на можливостях залучення додаткового фінансування для жінок, які вже працюють або планують розпочати діяльність у сільському господарстві.

Тетяна Борушок надала інформацію про державні та обласні програми підтримки, грантові можливості для розвитку підприємництва, фермерських господарств і переробки сільськогосподарської продукції. Вона підкреслила, що навіть невеликі підприємницькі проєкти можуть стати важливим джерелом доходу для родин та сприяти створенню нових робочих місць і економічному розвитку громад.

Під час обговорення також розглянули шляхи посилення співпраці територіальних громад із ініціативними жінками. Зокрема, йшлося про їхнє інформування, консультування, залучення до навчальних програм та підтримку перспективних ідей.

Зустріч проходила у форматі відкритого діалогу, що надало учасницям можливість поділитися власним досвідом, висвітлити основні потреби та обговорити подальший розвиток жіночих ініціатив у громадах.

Наприкінці заходу жінки обмінялися контактами для подальшої взаємодії, налагодження партнерств і спільних проєктів.

Подібні зустрічі стають важливими платформами для об’єднання активних жінок, обміну досвідом і пошуку нових можливостей для підсилення сільських територій та зміцнення місцевих громад.