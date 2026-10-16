На куті вулиць Замарстинівської та Лінкольна з’явиться пам’ятна стела на честь полковника СБУ Івана Воронича

Планують також благоустрій території навколо пам’ятної стели.

Сьогодні, 16 жовтня, виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про встановлення пам’ятної стели на честь полковника Служби безпеки України Івана Воронича.

Стелу розмістять у просторі, який названо іменем Івана Воронича, на перехресті вулиць Замарстинівської та Авраама Лінкольна.

Начальник управління формування середовища Львівської міської ради Михайло Шевченко підкреслив, що проект включає комплексне облаштування території довкола стели.

“Нещодавно простір отримав назву на честь полковника Воронича. Наше управління розробило концепцію вигляду стели – це буде кам’яна конструкція з металевою таблицею, на якій розмістять інформацію про Івана Воронича,” – розповів Михайло Шевченко.

Ініціатива з встановлення пам’ятного знаку походить від громадської організації “Коло Честі”.

Іван Воронич народився 19 липня 1974 року в Ужгороді. Закінчив школу №30 у Львові. Отримав вищу освіту за спеціальністю “Технологія деревообробки” у Національному лісотехнічному університеті України, а згодом – диплом за спеціальністю “Державне управління” у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

З 1998 року він служив у органах державної безпеки. Впродовж 1998–2014 років обіймав оперативні та керівні посади в управлінні СБУ у Львівській області, спрямовані на захист національної державності та боротьбу з тероризмом.

Після 2014 року працював у підрозділах контррозвідки і військової контррозвідки СБУ. З серпня 2024 року служив у Центрі спеціальних операцій СБУ.

Учасник бойових дій на сході України, з 2014 по 2017 рік брав участь у Антитерористичній операції.

Після повномасштабного вторгнення росії Іван Воронич активно долучився до заходів із захисту України, охорони безпеки громадян та державних інтересів.

За свідченнями близьких, він був доброю, душевною та релігійною людиною. Водночас виявляв скромність, був люблячим батьком і сім’янином, який багато часу приділяв доньці та рідним. Про себе говорив мало, але всю свою відданість проявляв у роботі та службі країні. Колеги поважали його за високий професіоналізм, принциповість і непримиренність у боротьбі з ворогами.

За мужність та самовідданість під час служби він отримав численні нагороди. Серед них – відзнака Президента України “За участь в антитерористичній операції”, медалі СБУ “За відзнаку в службі ІІІ ступеня”, “Ветеран служби”, нагрудні знаки “Учасник АТО”, “За доблесть”, “За визволення Донбасу”, а також відомча відзнака “Вогнепальна зброя”.

Полковник Іван Воронич загинув 10 липня 2025 року під час виконання завдань з протидії диверсійно-терористичній діяльності російських спецслужб на території України.

Його поховали на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх Героїв.