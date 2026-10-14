На Львівщині відбудеться церемонія прощання з п’ятьма героями, які загинули в бою з окупантами

Сьогодні на Львівщині відбудеться прощання з п’ятьма загиблими Героями.

У Львівській області 14 жовтня проводять церемонію прощання з бійцями, які загинули, захищаючи Україну від російських окупантів.

Василь Гук — родом з Борислава. Він став на захист країни 11 травня 2025 року. Служив оператором-хіміком відділення аерозольного маскування у 26-й окремій артилерійській бригаді імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Помер 9 жовтня у селі Михайлівка на Вінниччині, куди був направлений для виконання бойових завдань. Захиснику було 53 роки.

Роман Сприса народився у селі Дев’ятир Жовківської громади, але ще зі школи мешкав у Новояворівську. Від 20 червня 2024 року він воював на Донеччині. 30 липня 2024 року зник безвісти під час бойового завдання. Лише у вересні 2026 року за результатами ДНК його ідентифікували і визнали загиблим.

Володимир Летнянчик, житель Нового Роздола, служив старшим стрільцем-оператором 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Він загинув 17 липня 2024 року біля села Архангельське на Донеччині. Захисникові було 31 рік.

Дмитро Світлик, львів’янин, приєднався до оборони України ще 2023 року. Служив у 48-му окремому штурмовому батальйоні імені Номана Челебіджіхана, а згодом – у 59-й окремій штурмовій бригаді. Загинув 27 лютого 2025 року. Йому виповнилося 30 років.

Ігор Горбань проживав у Щептицькому. Він був оператором відділення засобів радіоелектронної боротьби військової частини А4667. Помер 7 жовтня у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І. І. Мечникова. Йому було 58 років.