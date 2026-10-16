Фахівці на Львівщині вдосконалюють навички під час практичних симуляцій

Як Діяти У Випадках Домашнього Насильства На Львівщині Фахівці Проходять Практичні Симуляції

Фахівці Яворівського району під час дводенних симуляційних вправ відпрацювали алгоритми реагування на випадки домашнього насильства та міжвідомчу взаємодію. 100% учасників оцінили навчання як дуже корисне.

У Львівській області триває серія симуляційних занять «Єдині в дії», що мають на меті підвищити ефективність роботи служб, які реагують на домашнє насильство. Цього разу практичне навчання зібрало представників соціального захисту, центрів соцпослуг, служб у справах дітей, поліції та інших відповідальних структур Яворівського району.

Учасники працювали з реалістичними сценаріями, які моделювали актори, виконуючи ролі постраждалих і інших учасників конфліктної ситуації. Фахівці здійснювали оцінку ризиків, приймали рішення, координували дії та організовували допомогу з урахуванням безпеки та інтересів постраждалих.

«У випадках домашнього насильства затягування з реакцією чи нерозуміння між службами може призвести до серйозних негативних наслідків. Тож наше завдання — не лише надати знання, а й навчити діяти ефективно та злагоджено в реальних, часто непередбачуваних обставинах. Проєкт «Єдині в дії» дозволяє реально перевірити алгоритми, виявити сильні сторони та визначити напрямки для покращення. У центрі всіх рішень завжди має бути безпека людини і оперативна допомога», — підкреслила керівниця департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Тетяна Крут.

Під час навчання особливу увагу приділили комунікації з постраждалими, питанням особистої безпеки фахівців, а також дотриманню професійних повноважень і відповідальності кожної зі залучених служб.

Результати опитування підтвердили високу ефективність тренінгу: 100% учасників відзначили корисність відпрацювання змін обставин, 93% позитивно оцінили вплив симуляцій на розуміння міжвідомчої співпраці, 87% краще усвідомили роль інших інституцій, а 93% вважають за необхідне вдосконалити спільну роботу служб — повністю або частково.

Раніше такі симуляційні вправи пройшли у Львівському, Шептицькому та Стрийському районах. Надалі планують охопити навчанням усі райони Львівської області.

Ініціатором заходу виступив департамент соціального захисту населення Львівської ОДА у співпраці з Львівським обласним центром соціальних служб. Партнерами стали Львівський державний університет внутрішніх справ, ГО «Центр “Жіночі перспективи”» та міжнародна організація Zonta International.