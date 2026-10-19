У Львові двірники масово залишають роботу через затримки із виплатою зарплати

Місто Львів не може виплатити зарплату двірникам через затримку казначейських платежів.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про цю проблему на своїй сторінці у Facebook.

У Львівській міській раді через затримки з виплатами зарплати почали звільнятися двірники. Причина – затримка платежів із казначейства.

Загальна сума заблокованих коштів перевищує 1,86 млрд грн, що впливає на кілька критично важливих напрямків. Зокрема, 17,9 млн грн призначені для виплати заробітної плати двірникам. Ще 158 млн грн затримуються на фінансування громадського транспорту: зарплати водіїв трамваїв, тролейбусів і автобусів, а також закупівлю пального.

Також спостерігається проблема з фінансуванням соціальних перевезень, заборгованість за якими становить 1,218 млн грн.

“Ці послуги є надважливими для людей з інвалідністю, особливо для тих, хто мешкає у міських прихистках. Спеціалізований транспорт допомагає їм дістатися до медичних закладів, пройти обстеження і отримати необхідну підтримку. Через блокування платежів постає загроза припинення цих перевезень. Кошти є на рахунках міста, але казначейство не дозволяє їх використати”, – підкреслив Андрій Садовий.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fandriy.sadovyi%2Fposts%2Fpfbid02VZ3VGPR2gyQauD1iYz2HNj8SuAokv8RLbFy8CEbyhR7HWe1t8mfphSjY63Jupihul&show_text=true&width=500" classname="facebook" width="500" height="737" allowfullscreen="true" allow="autoplay;clipboard-write;encrypted-media;picture-in-picture;web-share

Проблема із затримкою казначейських платежів у міській раді вперше стала відомою 2 жовтня. Тоді приватні перевізники попередили про можливу зупинку роботи деяких автобусних маршрутів у Львові.