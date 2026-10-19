Понад дев’ять тисяч львів’ян захворіли на грип і ГРВІ за минулий тиждень

Минулого тижня на Львівщині зафіксували 9 191 випадок грипу та ГРВІ.

Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України офіційно повідомив, що з 12 по 18 жовтня кількість захворювань в регіоні зросла на 707 випадків, що складає 8,8% у порівнянні з попереднім тижнем. Тоді хворіли 8 484 людини.

Варто зазначити, що загальний показник захворюваності не перевищує епідемічний поріг. Серед усіх інфікованих 52,6% — діти, їх нарахували 4 838. Найбільше хворих серед дітей припадає на вікову групу 5-14 років, а серед дорослих найчастіше хворіють люди віком 30-64 роки.

Упродовж минулого тижня до лікарень госпіталізували 42 пацієнти.