Чемпіонат Львівщини зі шотокан карате-до СКІФ відкритого формату

У суботу у Львівській області провели відкритий чемпіонат з шотокан карате-до СКІФ. Цей турнір приурочили пам’яті загиблого воїна Миколи Цимбаліста. Змагання стали одним з етапів підготовки до 15-го чемпіонату світу, який відбудеться 915 листопада в Туреччині.

Зі Львівщини на світову першість вирушать 29 спортсменів. На обласному турнірі взяли участь понад 250 каратистів із десяти клубів. Спортсмени продемонстрували високий рівень майстерності та запеклу боротьбу.

Організатори висловили вдячність тренерам і учасникам за відмінні результати та показаний дух змагань. Вони також підкреслили плідну співпрацю між клубами. Окрему подяку адресували керівництву спортивного клубу «Шахтар» за наданий зал для проведення чемпіонату. Партнер «Ваш Лаваш» забезпечив учасників смаколиками.

Крім того, спортсмени висловили свою повагу і вдячність Збройним силам України за можливість безпечно готуватися та брати участь у спортивних заходах навіть у складні часи війни.