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Під час останньої повітряної тривоги українські Сили ППО знешкодили ворожий безпілотник, що летів до Львова

Марко Лук'яненко

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Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про останні події.

Воїни протиповітряної оборони збили безпілотник, який прямував до Львова під час чергової ворожої атаки. Про це особисто заявив Максим Козицький.

«Поки що немає інформації про постраждалих чи руйнування», – додав він.

О 10:47 сигнал повітряної тривоги прозвучав у Золочівському, Львівському та Шептицькому районах. О 11:33 небезпека дронів поширилась і на Дрогобицький, Самбірський та Стрийський райони. Об 12:15 оголосили відбій тривоги.

Наслідки нічної атаки 20 жовтня можна переглянути за посиланням.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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