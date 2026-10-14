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У Львові 77-річного пенсіонера травмував незакритий мікроавтобус

Марко Лук'яненко

У Львові сталася незвична дорожньо-транспортна пригода: мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, залишений без надійного гальмування, самочинно почав котитися й притиснув 77-річного пішохода до іншого транспортного засобу. Постраждалого з травмами госпіталізували.

Інцидент стався вранці 13 жовтня близько 06:40 на площі Папи Івана Павла ІІ у Львові. Про подію повідомила поліція Львівщини на своїй сторінці у Facebook.

За даними правоохоронців, 41-річний місцевий житель припаркував мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, але не зафіксував його стоянкове гальмо, через що автомобіль почав рухатися самостійно.

Під час неконтрольованого руху Sprinter притиснув 77-річного чоловіка, мешканця Стрия, між своїм транспортним засобом та його власним Peugeot 5008.

Наслідки і розслідування

Постраждалий отримав тілесні ушкодження та був негайно госпіталізований для надання медичної допомоги.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів. Винному загрожує до восьми років ув’язнення з можливим додатковим покаранням — позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі слідчі продовжують з’ясовувати усі обставини події, щоб встановити повну картину інциденту.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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