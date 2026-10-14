Експерти здійснили дослідження стану якості повітря

Рейтинг найчистіших та найзабрудненіших перехресть Львівської громади. Фахівці провели моніторинг якості повітря.

На 18 із 37 обстежених перехресть Львівської громади рівні забруднення повітря відповідають нормам.

Протягом третього кварталу цього року Комунальне підприємство «Адміністративно-технічне управління» здійснило перевірку стану атмосферного повітря на 37 перехрестях Львівської громади. Фахівці фіксували рівень забруднення через викиди автотранспорту, зокрема оксид вуглецю, оксид азоту, діоксид азоту та діоксид сірки.

Зазначається, що на 18 із 37 досліджених перехрестях не зафіксували жодного перевищення допустимих показників.

Нижче наведено перелік найчистіших перехресть, де всі показники відповідають нормам (від найменшого рівня забруднення):

Перехрестя с. Великі Грибовичі: вул. Дублянська – вул. Дачна (біля пішохідного переходу на вул. Дублянській, де проходить реконструкція дороги з реверсним рухом);

Перехрестя смт Рудно: вул. Огієнка – вул. В. Великого – вул. Шептицького (поблизу пішохідного переходу на вул. Огієнка);

Перехрестя с. Лисиничі: вул. Тракт Глинянський – вул. Шевченка (в’їзд у село Лисиничі);

Перехрестя смт Брюховичі: вул. Львівська – вул. Весняна (біля пішохідного переходу на вул. Львівській);

Перехрестя с. Рясне-Руське – с. Підрясне: кільцева дорога зі сторони Кільцевої дороги;

Перехрестя м. Винники: вул. Галицька – вул. Дорога Кільцева (в’їзд у місто Винники);

Перехрестя вул. Шпитальна – вул. Данилишина (поблизу пішохідного переходу зі сторони будинку №7 на вул. Данилишина).

До перехресть із найвищими показниками забруднення повітря, зокрема перевищенням оксиду вуглецю і діоксиду азоту, увійшли такі локації (від найгіршого показника):

Перехрестя вул. Стрийська – вул. Шота Руставелі – вул. І. Франка – вул. Зарицьких (поблизу пішохідного переходу зі сторони будинку №79 на вул. І. Франка);

Перехрестя вул. Личаківська – вул. Пасічна (біля пішохідного переходу зі сторони будинку №3 на вул. Пасічна);

Перехрестя м. Дубляни: вул. В. Великого – вул. Вокзальна (біля пішохідного переходу на вул. Вокзальна);

Перехрестя вул. Липинського – вул. Б. Хмельницького (навпроти автовокзалу на вул. Б. Хмельницького, будинок №225);

Перехрестя проспекту Червоної Калини (біля пішохідного переходу зі сторони Верхнього Шувару);

Перехрестя вул. Мазепи – вул. Миколайчука (поблизу пішохідного переходу зі сторони будинку №2 вул. Ільмова, де триває реконструкція вул. Мазепи);

Перехрестя проспекту В. Чорновола – вул. Під Дубом (біля пішохідного переходу зі сторони будинку №2 на вул. Під Дубом).

Володимир Корда, директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА, наголосив: «Моніторинг якості повітря допомагає краще розуміти екологічний стан громади. Позитивно, що на понад половині обстежених перехресть не виявлено перевищень, але високі показники на певних локаціях свідчать, що транспорт залишається вагомим чинником впливу на стан повітря Львівщини».