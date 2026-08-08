Нічна аварія на мотоциклі в Лопушній: водій та пасажир отримали травми

Уночі 7 серпня у селі Лопушна Львівського району сталася аварія за участю мотоцикла. У поліції підтвердили, що постраждали водій та пасажир транспортного засобу.

Подія трапилася близько 00:20. 22-річний місцевий мешканець їхав на мотоциклі Tekken 250. За попередньою інформацією, він не впорався з керуванням і з’їхав на узбіччя, після чого мотоцикл перекинувся.

Унаслідок падіння тілесні ушкодження отримав сам водій. Постраждав також його 24-річний пасажир — теж мешканець району. Медики госпіталізували обох чоловіків.

За фактом аварії слідчі відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 розпочали кримінальне провадження. Дії кваліфікували за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Ця стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортом на такий же термін.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини, що призвели до ДТП.