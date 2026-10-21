У Львові 140 дітей отримали травми через електросамокати

За останні майже п’ять місяців до лікарень міста звернулися 280 осіб, постраждалих внаслідок ДТП за участю електросамокатів. Половину з них становлять діти.

Про це повідомили у міському управлінні охорони здоров’я.

Медики наголошують, що більшість подібних випадків можна було б уникнути, якби користувачі дотримувалися правил безпеки та використовували захисне спорядження.

Частина постраждалих приїхала до лікарень самостійно, інші потребували допомоги бригад екстреної медичної допомоги. Загалом госпіталізації потребували 80 дітей і троє дорослих.

«Діти у 99% випадків їздять без будь-якого захисного спорядження. Для незахищеної дитини, яка падає на великій швидкості, це серйозні травми. За мить здоровий і активний підліток може отримати важку інвалідність або навіть загинути. Це не результат тривалої хвороби — це секунда, яка кардинально змінює життя цілком здорової дитини», — пояснює Олександр Калінчук, медичний директор лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

Наслідками таких аварій для дітей є переломи рук і ніг, тяжкі травми обличчя та черепно-мозкові ушкодження. Лікування у важких випадках може тривати від 6 до 12 місяців. Медикам доводиться проводити серію операцій та встановлювати металоконструкції.

У Львові посилили правила користування електросамокатами та іншими засобами мікромобільності. Вони включають мінімальний вік користувачів — 16 років, обов’язкове носіння захисних шоломів, обмеження швидкості до 15 км/год на потенційно небезпечних ділянках, а також регулювання паркування.

Ці заходи стали необхідними через зростання кількості травм, пов’язаних із користуванням електросамокатами, зокрема серед дітей.