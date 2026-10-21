На Львівщині відбудеться прощання з дев’ятьма загиблими захисниками, які загинули в бою з ворогом

Сьогодні на Львівщині відбудеться прощання з дев’ятьма бійцями, які загинули, захищаючи Україну.

Львівська обласна військова адміністрація повідомила, що 21 жовтня у Львівській області проводять церемонії прощання з героями, які загинули у боях з російськими загарбниками.

Володимир Беднарчук — житель міста Броди Золочівського району, стрілець 1-го мотопіхотного відділення 160-ї окремої механізованої бригади. Під час бойового завдання він отримав важке поранення. Серце захисника зупинилося 14 жовтня у шпиталі міста Запоріжжя. Володимиру було 56 років.

Володимир Мазур — уродженець селища Щирець Львівського району. Виконував роль номера обслуги гранатометного відділення в першому батальйоні територіальної оборони військової частини А7035. Загинув 26 червня 2026 року поблизу Оріхуватки, Краматорського району Донецької області. Йому було 47 років.

Ігор Хомин — львів’янин, який із початком повномасштабного вторгнення приєднався до оборони України. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила Сухопутних військ. Ігорю було 52 роки. Він відзначений нагрудним знаком «Ветеран війни».

Євгеній Гловацький, також із Львова, став до захисту України 2025 року. Служив у 27-му прикордонному загоні імені героїв Карпатської Січі Державної прикордонної служби. Загинув 15 жовтня, йому було 52 роки.

Микола Павлюстей з Львова, вступив до лав оборонців 2026 року. Служив у 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді. Загинув 22 травня 2026 року у 33 роки.

Назар Шацкіх прибув на захист країни одразу з початком широкомасштабного вторгнення, служив у 1-й Галицько-Волинській радіотехнічній бригаді Повітряних сил. Загинув 29 листопада 2024 року у 40 років. Назар отримав відзнаки Президента України – орден «За мужність» III ступеня, медаль «За оборону України», а також медаль «Хрест пошани» від Міністерства оборони. Йому присвоїли почесний нагрудний знак «Комбатантський хрест».

Михайло Ільків, місцевий житель села Луки Рудківської громади Самбірського району, був гранатометником у другому штурмовому відділенні. Загинув 10 жовтня під час бойового завдання біля Олексієво-Дружківки Костянтинівської громади Краматорського району. Михайлу було 48 років.

Юрій Польовий походив із селища Журавно Стрийського району. Він добровільно вступив до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади з перших днів повномасштабної війни. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Загинув 6 січня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Руського Порічного Суджанського району РФ. Йому було 44 роки.

Володимир Курило походив зі Стрия, жив у селі Довголука Грабовецько-Дулібівської громади. Учасник АТО, з початку повномасштабного вторгнення служив у ЗСУ. Виконував бойові завдання у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила та пізніше – у 146-му окремому ремонтно-відновлювальному полку Сухопутних військ. Командував евакуаційним відділенням. Загинув 19 жовтня внаслідок ДТП. Володимиру було 53 роки.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLvivskaODA%2Fposts%2Fpfbid02TtW9Aw9ZXaXnJNfs2H5f2fdZ19Jy947n9N7Ss6gUt4Jt9WnHsJqKoDBtDQ6rJeMBl&show_text=true&width=500" class="facebook" width="500" height="652" allowfullscreen="true" allow="autoplay;clipboard-write;encrypted-media;picture-in-picture;web-share

