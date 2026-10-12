Львівський національний університет імені Івана Франка святкує 365 років з дня заснування

Львівський Національний Університет Імені Івана Франка Відзначає 365 Річчя

З нагоди ювілею пройшло урочисте засідання Вченої ради.

12 жовтня Львівський національний університет імені Івана Франка провів урочисте засідання Вченої ради, присвячене Дню університету. На заході виступив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Під час події всі присутні вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць України. Також відзначили активних представників університетської спільноти за їхній вагомий внесок у розвиток освіти й науки.

«Україна потребує сильних університетів, власних технологій і наукових відкриттів, а також фахівців, здатних вирішувати найскладніші виклики. Франковий університет уже активно працює в цьому напрямку», – підкреслив Максим Козицький.

Очільник області подякував ректору Романові Гладишевському, викладачам, науковцям, працівникам і студентам за продовження славетних традицій університету. Особливі слова вдячності він висловив тим, хто нині захищає Україну на фронті, а також вшанував пам’ять полеглих героїв.

«Наступні десятиліття розвитку держави будуть визначатися не лише ресурсами. Найважливішими залишаться знання, технології та люди. Львівський національний університет імені Івана Франка має всі можливості стати одним із центрів формування цієї сили», – наголосив начальник Львівської ОВА.

Під час урочистостей Максим Козицький вручив Почесні грамоти Львівської обласної військової адміністрації чотирьом працівникам вишу за багаторічну плідну працю, активну науково-організаційну діяльність і з нагоди свята.

День Львівського національного університету імені Івана Франка традиційно відзначають 11 жовтня. Саме в цей день 1999 року Президент України підписав указ про надання Львівському державному університету статусу національного.

Університет, заснований у 1661 році, є одним із найстаріших закладів вищої освіти Центрально-Східної Європи. Наразі його структура включає 19 факультетів та Педагогічний фаховий коледж. Навчальний процес для понад 25 тисяч студентів і аспірантів забезпечують понад 2 тисячі науково-педагогічних працівників.