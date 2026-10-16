У Львові 13 внутрішньо переміщених осіб отримають житлові ваучери на суму 2 мільйони гривень

Міське управління соціального захисту оприлюднило результати розгляду нової партії заявок від внутрішньо переміщених осіб на отримання житлової допомоги. Комісія розглянула 17 звернень, з яких 13 задовольнили, а 4 відхилили через недостовірну інформацію.

Загалом на сьогодні оброблено 1313 заяв на програму житлової допомоги. Допомогу отримали 987 переселенців, водночас 326 відмовили через надання недостовірних даних.

Починаючи з 1 грудня, коли стартував прийом заяв через портал Дія, переселенці подали 1340 звернень. Наразі управління продовжує працювати з 27 заявами, які досі у процесі опрацювання.

Ця програма діє на державному рівні та має на меті підтримати внутрішньо переміщених осіб шляхом надання житлових ваучерів. Максимальний розмір допомоги сягає 2 мільйонів гривень.

Отримані ваучери переселенці можуть спрямувати на придбання готового житла, фінансування будівництва, купівлю земельної ділянки під забудову. Також кошти можна використати для оплати першого внеску по іпотеці або для погашення вже існуючих іпотечних кредитів.