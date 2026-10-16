Перевізники Львівщини зобов’язані здійснювати автобусні рейси згідно з офіційними дозволами

Частину перевізників Львівщини зобов’язали забезпечити виконання автобусних маршрутів відповідно до дозвільних документів

Протягом жовтня на роботу перевізників надійшла 91 скарга.

15 жовтня провели нараду з керівниками 11 автотранспортних підприємств Львівщини. Обговорювали якість обслуговування автобусних маршрутів, на які скаржаться мешканці області. Лише за жовтень надійшло 91 звернення щодо роботи перевізників.

Найбільше нарікань отримала “Гаряча лінія” через відсутність руху автобуса на маршруті № 355 «Дрогобич АС № 2 – Свидник».

Під час наради акцентували увагу й на необхідності повноцінного функціонування автоматизованої системи оплати проїзду (АСООП) та GPS-трекерів на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування.

Власники транспортних підприємств взяли зобов’язання в найкоротші терміни привести роботу маршрутів у відповідність до дозвільних документів.

«Закликаємо мешканців повідомляти про випадки порушень розкладу руху або змін у схемі маршруту. Це дозволить оперативно реагувати та запроваджувати відповідні управлінські заходи для запобігання подібних порушень у майбутньому», – заявив директор департаменту дорожнього господарства ЛОДА Орест Шуліковський.

Звернення можна зареєструвати за номером «Гаряча лінія області» – 16-84, або за номером «Урядова гаряча лінія» – 1545.