Приватні автобусні компанії тимчасово зупиняють роботу деяких маршрутів у Львові

Казначейство не виконує платежі за пільгові перевезення.

Приватні перевізники Львова попередили про можливе тимчасове припинення роботи окремих автобусних маршрутів через затримку коштів з казначейства.

Генеральний директор концерну “Екопастранс”, який об’єднує приватних автоперевізників, Ігор Самардак, повідомив, що вже два тижні поспіль не надходять оплати за пільгові перевезення та виконані транспортні послуги. Через це компанії накопичили борги за пальне, зарплати водіям і покриття інших необхідних витрат.

Наразі сума непроведених платежів перевізникам складає близько 130 мільйонів гривень.

В.о. директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Партика зазначив: “Ці гроші передбачені на зарплати, паливно-мастильні матеріали, пальне та супутні потреби для забезпечення якісних перевезень у громаді. На сьогоднішній день перевізники вже мають заборгованість за зарплатами, паливом і матеріалами. Йдеться про десятки мільйонів гривень. Це величезна заборгованість. В борг ніхто вже не надає ресурсів. Ситуація критична”.

Партика додав, що поки що транспорт працює у звичайному режимі. Втім, у разі подальших затримок грошей доведеться вживати заходів для скорочення витрат.

Він пояснив: “Можливо, доведеться закривати або тимчасово припиняти нерентабельні маршрути. Також розглядаємо можливість зменшення години роботи, наприклад, скорочення вечірнього графіку. Потрібно вживати заходів, щоб заощаджувати кошти й утримувати баланс у сфері перевезень”.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко уточнив, що наразі у місті непогашеними залишаються 3200 платіжних доручень на суму близько 1,07 мільярда гривень. Найгостріша частина боргів — 140 мільйонів гривень — це зарплати водіям електротранспорту, автобусів і двірникам.

Видатки за понад 20 різними напрямами життєдіяльності міста залишаються заблокованими. Через це Львів перебуває у постійному контакті з центральними органами влади.

Нагадаємо, що проблему із затримкою казначейських платежів у міській раді вперше публічно озвучили 2 жовтня.