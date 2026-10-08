У Львівському районі за добу трапилися дві ДТП за участю дівчат на електросамокатах — обох ушпиталили

У Львівській області в один день сталися дві ДТП за участі неповнолітніх дівчат на електросамокатах. Обидві постраждалі отримали травми і були госпіталізовані.

Перша аварія відбулася 7 жовтня близько 7:45 у Винниках. 30-річний водій автомобіля Kia Optima зіткнувся з електросамокатом, за кермом якого була 10-річна дівчинка. Внаслідок зіткнення дитина отримала травми і потребувала медичної допомоги.

Друга інцидентна подія сталася того ж дня близько 18:00 у Дублянах. Автомобіль Volkswagen Golf під керуванням 37-річної жінки збив електросамокат, яким керувала 15-річна місцева жителька. Постраждалу підлітку також госпіталізували для надання допомоги.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху. Покарання може включати обмеження волі на термін до трьох років та позбавлення права керувати транспортом на той самий період.

Правоохоронці продовжують розслідування, з’ясовуючи всі чинники і обставини обох аварій.