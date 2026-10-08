Львівський аеропорт слід оперативно підготувати до старту вантажних рейсів, – заявив авіаційний фахівець

Львівський аеропорт має реальні шанси на відновлення роботи навіть у складних умовах війни, особливо у напрямку вантажної авіації. Однак для цього необхідно чітко визначити пріоритети розвитку летовища та посилити протиповітряний захист регіону.

Про це заявив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в ефірі телеканалу «Перший Західний».

За словами експерта, навколо майбутнього Львівського аеропорту тривають дискусії, що стосуються двох основних концепцій його розвитку. Перша пропонує створення карго-терміналу, облаштування перону з п’ятьма стоянками для літаків та прокладання нової руліжної доріжки. Друга – більш масштабна: подовження злітно-посадкової смуги та будівництво транспортного тунелю під вулицею Кульпарківською.

Храпчинський переконаний, що саме перший варіант має найбільші шанси на швидке впровадження. Раніше він пояснював, що масштабна реконструкція ускладнюється необхідністю вирішення питань із приватними земельними ділянками, зміною зон безпеки та нормами щодо авіаційного шуму, а також значними інвестиційними витратами. До цього часу немає чітких розрахунків щодо вантажообігу, потужностей терміналу, вартості тунелю чи строків реалізації.

Натомість проєкт карго-терміналу, який підтримують Львівський аеропорт, Львівська обласна військова адміністрація та Сокільницька сільська рада, вже має конкретні напрацювання. Сторони підписали тристоронній меморандум та підготували передпроєктну документацію, частину якої передали на погодження Державіаслужбі.

«В інфраструктурному плануванні важливо виходити з реалістичності маршруту до кінцевої точки. За цим критерієм карго-термінал Львівського аеропорту має явні переваги: він уже значно ближчий до практичної реалізації», — підкреслив Храпчинський.

На думку експерта, розвиток вантажної авіації має серйозне економічне значення для країни. Відтепер значна частина авіавантажів надходить в Україну через аеропорти сусідніх держав. Власне через це частина доходів від логістики, складських та сервісних послуг залишається за кордоном.

Під час ефіру Храпчинський запропонував навіть розглядати запуск вантажних авіаперевезень ще до повного відкриття українського повітряного простору.

«Потрібно ставити питання щодо відкриття окремих авіарейсів, близьких до кордону з Європою, але виключно для вантажних перевезень», — відзначив він.

Експерт аргументував, що вантажні термінали передбачають меншу кількість людей на об’єкті одночасно, що є важливим фактором для зниження безпекових ризиків.

Окремо він наголосив на значенні безпекових заходів у процесі відновлення роботи аеропорту. За його словами, місцева влада має вже зараз посилити захист регіону від повітряних загроз. Це можна зробити через розвиток систем виявлення і протидії дронам, застосування засобів радіоелектронної боротьби і залучення приватного бізнесу до цих процесів.