Львівщина сумує за п’ятьма Захисниками, які загинули заради незалежності України

8 жовтня мешканці Львівщини прощаються з п’ятьма військовослужбовцями, які загинули, захищаючи Україну.

Віктор Тесленко

Віктор Тесленко, уродженець Львова, вступив до лав захисників України у 2024 році. Він служив у 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Воїн загинув 22 липня 2024 року у віці 35 років.

Роман Походжай

Роман Походжай, також львів’янин, почав військову службу у 2024 році в 82-й окремій десантно-штурмовій Буковинській бригаді. Захисник загинув 6 жовтня у 44 роки. За мужність і відвагу Роман був нагороджений медаллю “Ветеран війни”.

Павло Шутко

Павло Шутко, мешканець Львова, долучився до оборони України у 2025 році і служив у військовій частині А5095. Чоловік загинув 24 вересня у 52 роки.

Євгеній Горожанкін

Зі Шептицького родом Євгеній Горожанкін виконував бойові завдання у складі 3-ї окремої штурмової бригади. У 2025 році він отримав тяжке поранення, через яке був змушений покинути військову службу у лютому 2026 року. Воїн помер 15 вересня.

Юрій Іванищів

Юрій Іванищів, уродженець села Лавочне на Стрийщині, отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання. 5 жовтня в лікарні він помер у віці 30 років.

Сьогодні громада Львівщини прощається з п’ятьма Героями, які віддали найцінніше — власне життя — за свободу та незалежність України.