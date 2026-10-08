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Новини Львова

Новини Львова

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Львів’яни отримають можливість купити нежитлові приміщення на Богуна через аукціон Prozorro.Продажі

Марко Лук'яненко

У Львові оголосили аукціон на продаж нежитлових приміщень у будинку на вулиці Івана Богуна, 7. Торги проходитимуть у електронній системі Prozorro.Продажі.

Стартова ціна лоту становить 2 мільйони 299 тисяч 200 гривень. Учасники, які бажають взяти участь у торгах, повинні подати заявки до 20 жовтня.

Переможець аукціону отримає право власності на приміщення і зможе розпоряджатися ними згідно з чинним законодавством України.

Додаткову інформацію про об’єкт продажу можна отримати у ЛКП “Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації”. Контактний телефон установи: +38 (032) 297-56-82, електронна адреса: lkp.bti@gmail.com. Адреса бюро — м. Львів, площа Галицька, 15.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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