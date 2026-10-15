У Львівській ОВА призначили нового очільника управління з питань ветеранської політики

Керівником управління з питань ветеранської політики Львівської ОВА призначили Станіслава Керода, котрий раніше працював у Державній прикордонній службі України.

У Львівській обласній військовій адміністрації повідомили, що управління очолив Станіслав Керод. Він є учасником бойових дій, один із захисників “Азовсталі”, який провів у російському полоні 200 днів.

Полковник запасу Станіслав Керод має за плечима 26 років військової служби. Його нагородили Орденом Данила Галицького та медаллю “За бездоганну службу” III ступеня.

Після повернення з полону він працював у секторі стратегічних комунікацій Західного регіонального управління ДПСУ. Після звільнення зі служби перейшов на цивільну службу, де тепер очолює управління з питань ветеранської політики Львівської ОДА.

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Нагадаємо, що у 2025 році у Львівській ОВА почало працювати управління, яке займається виключно питаннями ветеранської політики. Загальна чисельність адміністрації зросла з 575 осіб у 2025 році до 806 осіб у 2026-му.