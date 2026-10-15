У Львівській області пройшов масштабний Ярмарок кар’єри

Старт В Агросекторі На Львівщині Відбувся Ярмарок Кар’Єри (8)

Це унікальна можливість ще під час навчання дізнатись, яких фахівців шукають підприємства, які навички потрібні для роботи та з чого почати без професійного досвіду. Підприємства натомість можуть залучити зацікавлену молодь і разом з університетом допомогти їй підготуватися до працевлаштування.

Ярмарок кар’єри, що відбувся нещодавно на базі Північного кампусу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького в Дублянах, відкрив молоді реальні можливості: знайти першу роботу, узгодити проходження практики та безпосередньо познайомитися з роботодавцями.

Захід зібрав студентів, випускників, викладачів, бізнесменів та представників влади. Для участі запросили понад 50 українських і міжнародних компаній.

Учасників привітали ректор університету Іван Парубчак, Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, який звернувся до присутніх у форматі відеозвернення, директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко та директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк.

Ярмарок кар’єри надає студентам шанс дізнатись безпосередньо у роботодавців, яких саме спеціалістів потребують підприємства, які компетенції важливі і як розпочати кар’єру без досвіду. Тут молодь може поставити свої питання, обговорити вакансії, варіанти стажування та практику. А роботодавці знаходять зацікавлених молодих спеціалістів і спільно з навчальним закладом готують їх до роботи.

Людмила Гончаренко окремо підкреслила, що аграрній галузі Львівщини потрібні молоді агрономи, інженери, фахівці з механізації та переробки. Саме ці спеціалісти необхідні як у полі, так і на виробництві, щоб вирощувати якісну продукцію, впроваджувати інноваційні технології і виготовляти готову продукцію на території області.

Директорка департаменту також розповіла про програму «Академія перших можливостей» — стажування у Львівській ОДА, що дає шанс молоді ознайомитись із державною службою і спробувати свої сили у виконанні реальних завдань.

«Львівщині потрібні ваші знання, ідеї та прагнення працювати. Ви можете знайти себе в господарстві, на переробному підприємстві, розпочати власну справу або працювати в органах влади. Якщо вам цікава державна служба — зверніть увагу на “Академію перших можливостей”. А сьогодні не бійтеся бути сміливими: підходьте до роботодавців, ставте питання про практику, розповідайте про свої вміння і бажання навчатися. Не чекайте закінчення навчання, щоб зробити перший крок — одна розмова на цьому ярмарку може стати початком вашої кар’єри», — звернулася до студентів Людмила Гончаренко.

Для аграрного сектору така співпраця має практичне значення: молодь отримує досвід і перспективи подальшого працевлаштування, а підприємства – кваліфікованих спеціалістів, готових розвивати виробництво. Важливо дати студентам можливість працювати поруч із досвідченими фахівцями і дійсно братись за самостійні проєкти.

Ярмарок кар’єри став платформою для встановлення контактів і допомоги молоді у пошуку шляхів професійного зростання на Львівщині.