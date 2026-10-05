У Львівській області сьогодні відбувається прощання з воїном із Кам’янка-Бузької громади

Сьогодні на Львівщині прощаються з Героєм Віктором Мисяком.

Львівська обласна військова адміністрація повідомила, що 2 жовтня у регіоні відбудеться прощання із захисником Віктором Мисяком — уродженцем села Дальнич.

Віктор Мисяк був жителем села Дальнич Кам’янка-Бузької громади. Він приєднався до оборони України в березні 2022 року. Служив у 710 окремій бригаді охорони, де виконував обов’язки кулеметника 3 роти охорони 4 батальйону.

Захисник загинув 3 жовтня, йому було 52 роки.

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