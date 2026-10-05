У Львівській області затримали 51-річного чоловіка за спробу переправити військовозобов’язаного за кордон за $15 тисяч

Правоохоронці Львівщини затримали 51-річного мешканця Дніпра, підозрюваного в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон.

Чоловік оцінив свої послуги у 15 тисяч доларів, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що підозрюваний запропонував «клієнту» два варіанти виїзду з України. Спочатку планували використати військову форму та підроблені документи. За задумом, військовозобов’язаний мав дістатися прикордонної зони біля Прип’яті й перейти кордон у бік Білорусі.

Для втілення цього задуму чоловік отримав від військовозобов’язаного завдаток у 1000 доларів, а також паспортні дані й фотографії для виготовлення фальшивих документів.

Пізніше підозрюваний змінив план переправлення — вирішили доставити чоловіка до Молдови, де він мав переплисти річку власними силами. Організатор радив наростити фізичну підготовку і детально пояснив, як подолати водну перешкоду і вплав перетнути кордон.

27 вересня 51-річний чоловік прибув до Львова і зійшовся із військовозобов’язаним. Під час поїздки до кордону він провів черговий інструктаж і отримав ще 700 доларів.

Однак до місця переправлення вони так і не доїхали — правоохоронці затримали організатора.

За сприяння незаконному перетину кордону він мав отримати 15 тисяч доларів. Решту суми планували передати лише після успішного проходження кордону.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.