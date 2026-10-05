У Львівській області оголошено конкурс творчих робіт, присвячених історії національно-визвольної боротьби

Прийматимуть заявки на участь упродовж 15 днів.
У Львівській обласній військовій адміністрації оголосили конкурс на премії за історичні дослідження подій національно-визвольної боротьби українського народу у ХХ столітті.
Організаторами виступають Департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОДА і Постійна комісія культури, інформаційної політики та промоції Львівської обласної ради.
Його мета — підтримати науковців у вивченні та висвітленні важливих історичних подій і процесів української визвольної боротьби минулого століття.
Конкурс розпочався 5 жовтня 2026 року. Заявки прийматимуть 15 календарних днів від дати оголошення.
Роботи слід подати особисто в департамент комунікацій та внутрішньої політики за адресою: м. Львів, пл. Андрія Парубія, 1. Контактна особа: Віра Готь, телефон 068 439 6177.
Учасники обирають тему зі списку, прописаного у Положенні про конкурс. Усі роботи мають присвячуватися історії національно-визвольної боротьби у XX столітті та відповідати чітким вимогам.
Конкурс проходить у два етапи:
– Перший — інформування науковців про умови та прийом заявок;
– Другий — аналіз поданих досліджень, визначення переможців та виплата винагород.
Для участі потрібно надіслати наукову роботу та аплікаційну форму згідно з вимогами Положення.
Загальний бюджет конкурсу — 250 тисяч гривень. П’ять переможців отримають по 50 тисяч гривень кожен.
Рішення про лауреатів ухвалює конкурсна комісія, оцінюючи подані роботи за встановленими критеріями.