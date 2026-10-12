У Львівській області вже нанесено понад 650 км дорожньої розмітки та оновлено понад 4 750 м² пішохідних переходів

На Львівщині вже нанесли понад 650 км дорожньої розмітки та оновили більш як 4 750 м² пішохідних переходів

Безпека на дорогах — це не тільки якісний ремонт покриття, а й продумана організація дорожнього руху.

Вже з початку 2026 року на Львівщині триває системна робота задля покращення безпеки на автомобільних дорогах місцевого значення.

Станом на сьогодні нанесли понад 650 кілометрів дорожньої розмітки. Також оновили більше 4 750 м² пішохідних переходів — це об’єкти, які розташовані біля шкіл, в межах населених пунктів і на ділянках із високою інтенсивністю руху. Окрім того, встановили 90 метрів бар’єрного огородження.

Велику увагу приділяють оновленню дорожніх знаків. Вже змонтували 1 050 нових знаків, серед яких — позначення пішохідних переходів, попередження про дітей, наближення до залізничних переїздів, межі населених пунктів та інші.

«Нанесення розмітки — це завершальний і водночас ключовий етап відновлення дорожнього покриття. Якісна розмітка впорядковує рух транспорту, підвищує безпеку водіїв і пішоходів, а також покращує видимість у темну пору доби», — прокоментував Орест Шуліковський, директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА.

Усі зусилля спрямовані на те, щоб дороги Львівщини ставали не лише якісними, а й максимально комфортними та безпечними для кожного учасника руху.