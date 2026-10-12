Прогноз погоди на вівторок: очікується дощ та +14°C
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Прогноз погоди на вівторок: очікується дощ та +14°C

Марко Лук'яненко

Завтра у Львові та навколишніх районах очікується дощ. Синоптики попереджають про мінливу погоду з опадами. Температура повітря знизиться, а небо залишиться вкрите хмарами.

Дощ триватиме більшу частину дня, тому варто підготуватися і взяти з собою відповідний одяг та парасолі. Вітер буде помірним, але місцями можливі пориви.

Прогноз нагадує, що зміна погодних умов стає типовою для цього періоду, тому варто враховувати це при плануванні своїх подій на відкритому повітрі.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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