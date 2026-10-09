Львів надає гранти до 300 тисяч гривень для підтримки бізнесу ветеранів і їхніх сімей

У Львові до 23 жовтня триває прийом заявок на грантову підтримку для підприємницьких проєктів ветеранів війни та їхніх родин. Департамент економічного розвитку Львівської міської ради ініціював цю програму, щоб допомогти учасникам бойових дій і їх близьким започаткувати свій бізнес або розвинути вже існуючий.

Хто має право подати заявку?

У конкурсі можуть брати участь ветерани та ветеранки війни, учасники бойових дій, зокрема ті, хто брав участь у захисті України під час АТО. Крім них, подати заявку можуть члени їхніх родин: подружжя, батьки або повнолітні діти. Окремою категорією є родини загиблих, померлих воїнів або тих, хто вважається зниклими безвісти.

Важливо, що учасники повинні проживати або бути зареєстрованими як внутрішньо переміщені особи у межах Львівської міської територіальної громади, або вести підприємницьку діяльність із реєстрацією тут як фізичні особи-підприємці.

В умовах конкурсу встановлено, що від однієї родини може подати заявку лише одна особа, а грант дозволено отримати лише одному разу.

Куди можна спрямувати грантові кошти?

Максимальний розмір гранту становить 300 тисяч гривень. Фінансову підтримку можна використати винятково для розвитку підприємництва. Проте є обмеження — кошти заборонено інвестувати у виробництво або реалізацію алкоголю, тютюнових виробів та інших товарів чи послуг, заборонених чинним законодавством.

Як подати документи?

Для участі слід підготувати пакет документів, який включає заяву з заповненою аплікаційною формою, паспорт або інший посвідчувальний документ, підтвердження статусу ветерана або членів родини, реєстраційні документи підприємницької діяльності та комерційну пропозицію чи рахунок-фактуру на суму гранту. У певних випадках потрібна додаткова документація.

Документи приймають особисто у Центрах надання адміністративних послуг Львова або дистанційно через електронний сервіс ЦНАП. Працівники департаменту економічного розвитку допоможуть з оформленням заявок і проконсультують про всі етапи конкурсу.

Детальні умови конкурсу та повний перелік необхідних документів містить відповідна ухвала Львівської міської ради. За консультаціями можна звертатися до відділу інновацій та підтримки бізнесу за телефонами: 068 103 00 33 або 068 212 36 16.