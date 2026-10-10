Львівщина сумує за шістьма Героями, які віддали своє життя за свободу України

10 жовтня Львівщина прощається з шістьма захисниками України, які загинули, захищаючи рідну землю.

Сьогодні у Львівській області відбудеться церемонія прощання із військовослужбовцями, що віддали життя за свободу країни. Про це повідомила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

Серед загиблих — Ярослав Пиріг із Шептицького району. Він приєднався до оборонців у травні 2024 року, служачи у 77-й окремій аеромобільній Наддніпрянській бригаді. З вересня воїн виконував бойові завдання в районі села Богоявленка на Волноваському напрямку Донеччини, поруч з Вугледаром. Там він загинув у 2024 році, а з 30 жовтня вважався зниклим безвісти. Поховають Ярослава у селі Бубнів на Волині. Йому було 41 рік.

Іван Грицик, уродженець села Горішнє Новороздільської громади, служив оператором протитанкового ракетного комплексу у штурмовому батальйоні. Довгий час військового вважали зниклим безвісти. Він загинув 16 грудня 2024 року під час бойового завдання поблизу Новотроїцького на Донеччині. Івану було 43 роки.

Микола Подольний народився у Дніпрі і долучився до захисту країни в 2024 році. Він проходив службу у 21-му окремому полку безпілотних систем Kraken 1654. Микола загинув 28 вересня у віці 36 років.

Олег Лавриненко, львів’янин за походженням, також став на захист України у 2024 році. Він служив у 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка. Трагічно загинув 6 жовтня, не доживши до 57-річчя.

Юрій Галадій, корінний львів’янин, вступив у захисники одразу з початком повномасштабного вторгнення. Він воював у 3-й окремій штурмовій бригаді. Юрій отримав медаль Міністерства оборони України «За поранення», нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест», а також відзнаку своєї бригади. Загинув 4 жовтня у віці 39 років.

Василь Ціж із села Черемошня на Золочівщині служив помічником гранатометника у стрілецькій роті військової частини, яка охороняла важливі державні об’єкти. Помер 8 жовтня в селищі Суходіл на Тернопільщині. Воїн був 56-річним.