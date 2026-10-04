У Львівській області внаслідок зіткнення Toyota і Audi постраждали четверо осіб, у тому числі двоє дітей

ДТП сталася 3 жовтня на трасі Київ–Чоп.

Поруч із селом Деревач, що на Львівщині, близько 17:40 зіткнулися автомобілі Toyota Yaris і Audi Q5. У результаті аварії постраждали четверо осіб, серед них дві маленькі дівчинки – 3 та 7 років.

За кермом Toyota перебувала 55-річна львів’янка, а автомобілем Audi керувала 53-річна жінка з того ж міста.

Унаслідок зіткнення травми отримали водійка Toyota та три пасажирки Audi — діти 3 та 7 років, а також 54-річна жінка. Всіх постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.

Поліція почала кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України, яка стосується порушення правил безпеки дорожнього руху. За нею передбачають до трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на той самий час.

Правоохоронці зараз з’ясовують усі подробиці та причини аварії.