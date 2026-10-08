У Львівській області внаслідок ДТП загинула 39-річна водійка «KIA»

Поліція Львівщини розслідує причини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на Самбірщині.
Аварія трапилася 7 жовтня близько 17:50 на трасі «Львів — Самбір» неподалік міста Рудки у Самбірському районі.
За попередніми даними, зіткнулися легковий автомобіль «KIA Ceed» і мікроавтобус «MAN». В результаті зіткнення «KIA» перекинувся.
Водійка «KIA», 39-річна жінка, загинула на місці. 48-річна пасажирка мікроавтобуса отримала травми й була доставлена до лікарні для обстеження та лікування. Її діагноз наразі уточнюють.
Наразі працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівської області та оперативна група Самбірського районного відділу поліції.
Працівники патрульної поліції контролюють і регулюють дорожній рух біля місця аварії, щоб уникнути заторів і забезпечити безпеку.
Правоохоронці закликають водіїв бути максимально обережними та враховувати дорожні умови на цій ділянці дороги.
Поліція продовжує встановлювати всі обставини автопригоди. Також вирішується питання про правову кваліфікацію події.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua