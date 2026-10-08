У Львівській області внаслідок ДТП загинула 39-річна водійка «KIA»

Поліція Львівщини розслідує причини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на Самбірщині.

Аварія трапилася 7 жовтня близько 17:50 на трасі «Львів — Самбір» неподалік міста Рудки у Самбірському районі.

За попередніми даними, зіткнулися легковий автомобіль «KIA Ceed» і мікроавтобус «MAN». В результаті зіткнення «KIA» перекинувся.

Водійка «KIA», 39-річна жінка, загинула на місці. 48-річна пасажирка мікроавтобуса отримала травми й була доставлена до лікарні для обстеження та лікування. Її діагноз наразі уточнюють.

Наразі працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівської області та оперативна група Самбірського районного відділу поліції.

Працівники патрульної поліції контролюють і регулюють дорожній рух біля місця аварії, щоб уникнути заторів і забезпечити безпеку.

Правоохоронці закликають водіїв бути максимально обережними та враховувати дорожні умови на цій ділянці дороги.

Поліція продовжує встановлювати всі обставини автопригоди. Також вирішується питання про правову кваліфікацію події.