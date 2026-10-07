У Львівській області на вулиці Степана Бандери стався напад на чоловіка та пограбування

На вулиці Степана Бандери у Новояворівську чоловіка пограбували посеред білого дня.

Поліція Львівщини повідомляє, що до суду направлено справу щодо зловмисника, який напав на перехожого.

Раніше судимий 44-річний мешканець Яворівського району може отримати до десяти років ув’язнення за вчинене.

Правоохоронці встановили, що 5 серпня близько 14:30 зловмисник відібрав мобільний телефон у 45-річного місцевого мешканця і втік з місця злочину. Потерпілий одразу звернувся до поліції по допомогу.

У розкритті пограбування взяли участь оперативники кримінальної поліції, слідчі, фахівці Яворівського відділу поліції, а також співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини. Слідчі дії координувала Яворівська окружна прокуратура.

Правоохоронці оперативно встановили місце перебування зловмисника, затримали його відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також вилучили речові докази, що підтверджують його причетність до злочину.

Досудове розслідування у кримінальній справі, порушеній за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж), вже завершене. Обвинувальний акт направлений до суду.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до десяти років.