На Львівщині відбудеться прощання з п’ятьма героями, які загинули у боротьбі з ворогом

Сьогодні на Львівщині відбудеться прощання з п’ятьма військовими, які загинули, обороняючи Україну.

8 жовтня у Львівській області прощаються з бійцями, які віддали життя у боротьбі проти російських загарбників.

Віктор Тесленко був львів’янином. Він почав службу в обороні України у 2024 році. Входив до складу 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, що належить до Сухопутних військ. Загинув 22 липня 2024 року у віці 35 років.

Роман Походжай також родом зі Львова. У 2024 році приєднався до оборони. Служив у 82-й окремій десантно-штурмовій Буковинській бригаді Десантно-штурмових військ. Загинув 6 жовтня у віці 44 років. Отримав нагороду – медаль “Ветеран війни”.

Павло Шутко був мешканцем Львова і долучився до захисту України у 2025 році. Служив у військовій частині А5095. Загинув 24 вересня у віці 52 років.

Євгеній Горожанкін, житель села Шептицьке, служив у 3-й окремій штурмовій бригаді. У 2025 році отримав тяжке поранення і через це у лютому 2026 року був звільнений зі служби. Пішов з життя 15 вересня.

Юрій Іванищів родом із села Лавочне Стрийського району. Отримав важкі травми під час виконання бойового завдання. Помер 5 жовтня у лікарні у віці 30 років.