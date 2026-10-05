У Львівському обласному ТЦК та СП призначено нового очільника

Полковник Ігор Бурдейний став тимчасовим виконуючим обов’язки начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Раніше він обіймав посаду заступника начальника Чернівецького обласного ТЦК та СП.

Речниця оперативного командування «Захід» майор Катерина Литвинчук підтвердила цю інформацію.

З 3 жовтня 2026 року Ігор Бурдейний очолив Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки тимчасово. До цього він був заступником начальника в Чернівцях.

До нього на цій посаді працював підполковник Юрій Клебаник, який виконував обов’язки з липня 2026 року.

Ще раніше центр очолював полковник Віталій Міщанин, який був тимчасовим виконувачем обов’язків із квітня 2026 року. Він замінив Дениса Сахацького, керівника центру із березня 2024 року.