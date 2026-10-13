Панкевич, обраний депутатом Львівської облради цього року, подав у відставку з посади

Львівська обласна рада достроково припинила повноваження депутата Богдана Панкевича.

13 жовтня Львівська обласна рада достроково припинила повноваження депутата від Української Галицької Партії Богдана Панкевича. За відповідне рішення проголосували 60 депутатів.

Панкевич подав заяву про складення повноважень через проблеми зі здоров’ям. На початку цього року він зайняв місце у облраді замість Івана Щурка, якого відкликала Українська Галицька Партія.

На початку каденції 2020 року фракція УГП у Львівській облраді налічувала шість депутатів: Тараса Чолія, Івана Щурка, Ірину Кравець, Марію Кульчицьку-Волчко, Віталія Андрейка та Юрія Фольварочного.

Богдан Панкевич раніше був депутатом Львівської міської ради з 2010 по 2014 роки. З 2012 по 2016 роки він очолював та був співзасновником секретаріату Української Галицької Партії. У 2016–2018 роках обіймав посаду голови політради УГУ.

З 1996 по 2016 рік він працював почесним консулом Королівства Нідерландів у Львові на громадських засадах. У 2019 році Панкевич балотувався до Верховної Ради від партії “Голос”, раніше був членом Народного Руху України.

Він має внесок у видання фотоальбому “Львів, місто парадоксів” у Нідерландах. Також у 2013 році у видавництві “Фоліо” вийшла його книга “Подорож на Афон. Подорожні нотатки та роздуми паломника”.