У Львівській області студенти отримали можливість онлайн реєструвати місце проживання в гуртожитках

30.10.2026

42 заклади вищої освіти по всій Україні вже інтегрували послугу зі зміни місця проживання на порталі Дія.

Українським студентам стало значно простіше оформити реєстрацію місця проживання в гуртожитках. Послугу зміни місця проживання на порталі Дія вже підключили 42 університети по всій країні.

Серед них — провідні виші Львова, зокрема Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка», Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського та Національний лісотехнічний університет України.

Повний список навчальних закладів, які вже надали доступ до цієї послуги, доступний на порталі.

Завдяки цьому електронному сервісу студенти можуть уникнути зайвих поїздок і паперової тяганини. Весь процес — від подання заяви до її підтвердження університетом — проходить у повністю онлайн-режимі. Окрім того, сервіс дає змогу в одну дію знятися з попередньої реєстрації та одразу оформити нову за адресою гуртожитку.

Розширення кількості навчальних закладів, які підключаються до цифрового сервісу, дозволяє охопити істотно більшу кількість студентів по всій країні.

«Швидкість, зручність і відсутність зайвої бюрократії — саме цього очікує сучасна молодь. Розширення переліку університетів, які підключають послугу на порталі Дія, дає тисячам студентів змогу вирішувати побутові питання за лічені хвилини через смартфон або ноутбук. Важливо, щоб ще більше вишів використовували цифрові рішення для створення комфортних сервісів», — підкреслив начальник управління з питань цифрового розвитку Олексій Степовий.

Інструкція зі зміни місця проживання через портал Дія:

Увійдіть в особистий кабінет на порталі Дія та оберіть послугу «Зміна місця проживання». Визначте потрібну дію: лише нова реєстрація або одночасне зняття з попередньої адреси і оформлення нової. Перевірте свої особисті дані і виберіть варіант реєстрації в гуртожитку. Оберіть із списку свій університет і гуртожиток, а також введіть номер і дату договору про поселення. Підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису або кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Після подання заяви навчальний заклад перевірить договори та онлайн погодить заявку. Потім потрібно сплатити адміністративний збір і очікувати рішення.

Ключові особливості: