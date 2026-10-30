Прогноз температури на вихідні: до +13°C

Цієї суботи у Львові та області очікуються дощі, кажуть синоптики.

Гідрометцентр України прогнозує, що ніч 31 жовтня буде відносно теплою — від +3°C до +8°C. Денна температура підвищиться до 8-13°C.

Вітер буде північно-західним зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. Чекають на невеликий дощ.

У неділю, 1 листопада, вночі температура коливатиметься між +3°C і +5°C, а вдень буде від 4°C до 6°C.

Вітер змінить напрямок на південно-західний і посилиться до 5-10 м/с. Опадів не прогнозується.

Понеділок, 2 листопада, принесе нічну температуру близько +3°C, вдень повітря прогріється до +7°C.

Вітер збережеться південно-західним із швидкістю 5-10 м/с. Опади відсутні.