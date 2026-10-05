Продаж семи земельних ділянок у громадах області оголошено відкритим

Земельні Торги (2)

9 жовтня відбудуться земельні електронні аукціони з продажу прав оренди сільськогосподарських земель комунальної власності.

Для аукціонів запропоновано ділянки, розташовані на території таких громад:

Ходорівська територіальна громада (поза межами населеного пункту) Стрийського району призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

Площа – 14,65 га, стартова річна орендна плата – 33 928,93 грн. Детальніше за посиланням

Площа – 10,26 га, стартова річна плата – 15 305,44 грн. Детальніше за посиланням

Площа – 3,40 га, стартова річна плата – 2 390,95 грн. Детальніше за посиланням

Площа – 3 га, стартова річна плата – 11 115,93 грн. Детальніше за посиланням

Бісковицька територіальна громада (поза межами населеного пункту) Самбірського району теж пропонує ділянки для товарного сільськогосподарського виробництва:

Площа – 5,48 га, стартова річна орендна плата – 13 088,74 грн. Детальніше за посиланням

Площа – 9,17 га, стартова річна орендна плата – 33 498,12 грн. Детальніше за посиланням

Жидачівська територіальна громада (поза межами населеного пункту) Стрийського району пропонує ділянку для ведення фермерського господарства:

Площа – 6,40 га, стартова річна орендна плата – 20 282,41 грн. Детальніше за посиланням

Директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації Людмила Гончаренко нагадала: вся інформація про аукціони розміщена на сайті «Прозорро.Продажі». Там можна знайти перелік земельних ділянок, дати проведення торгів, площу та стартову ціну.

Останній термін подачі цінових пропозицій – до 20:00 8 жовтня.